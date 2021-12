Wagner diz que não trabalha com um cenário que Lula não seja candidato

O ex-governador Jaques Wagner (PT) disse nesta quinta, 1º, pouco antes da solenidade de reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que não trabalha com um cenário no qual o ex-presidente Lula não seja candidato.

"Não trabalho com este cenário. Hoje, no PT, não existe, da militância à presidência do partido, ninguém discute plano B. Seria contraproducente à prova de inocência do Lula a gente ficar discutuindo plano B. Não tem nem plano A".

Wagner disse ainda que há recursos e que a justiça não tem opinião já formada e unânime. "A única hipótese de ele não entrar na eleição seria o que eu chamo de morte política ou morte eleitoral, se transitar em julgado a cassação do registro dele. Fora disso esqueçam. Não tem nenhum passo atrás. Dar passo atrás seria admitir", disse Wagner.

O ex-governador disse, também que o que está se discutindo é a estratégia da defesa de Lula. "Ele vai até onde for permitido legalmente. Se a 20, 30, 10 dias da eleição transitar em julgado , o registro foi cassado, aí o PT terá de enfrentar a situação que foi enfrentada aqui. Vamos escolher outro candiato ou vamos apoiar um candidato? Mas essa discussão também não se faz agora porque não está posto isso".

Wagner atualmente é coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia (Codes) e apareceu na pesquisa Datafolha como candidato à presidência com 2% das intenções de voto.

Eleição estadual

Sobre a disputa na Bahia, Wagner disse que Rui está muito bem e que deve vencer inclusive em Salvador, comandada pelo que deverá seu adversário nas urnas, prefeito ACM Neto (DEM).

Wagner ainda confirmou que é candidato ao Senado.

adblock ativo