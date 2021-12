Wagner diz que não se arrepende de ter indicado Negromonte

O ministro da Defesa e ex-governador Jaques Wagner disse, em entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 9, que não se arrepende de ter indicado o ex-ministro das Cidades Mário Negromonte para conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) da Bahia.

"No jogo da política o PP (partido de Negromonte) tinha direito ao cargo no TCM. Apresentou o nome de Mário Negromonte, não tinha nada (contra ele) como formalmente não tem. Mandei para a Assembleia que aprovou o nome. Aparece, agora, nessa citação da delação premiada. Vamos ter que aguardar, ele vai ter que se defender. As provas vão ser apresentadas e é preciso esperar o curso do processo. Não me arrependo de nada de ter indicado. Era uma pessoa de nossa caminhada, de um partido aliado. Você, às vezes, está convivendo com uma pessoa e precisa trabalhar com a informação que tem. Não tinha nenhuma informação que desabonasse", declarou Wagner.

De acordo com as investigações da Operação Lava Jato, teria ocorrido uma disputa dentro do PP pela divisão do dinheiro desviado de contratos da Petrobras. O resultado foi a troca do ministro das Cidades no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. O grupo do então ministro Negromonte passou a se "autofavorecer" na divisão do dinheiro enviado pelo doleiro, "em detrimento de repasses aos demais membros da bancada do PP", diz o depoimento do doleiro Alberto Youssef.

Em relação a outro grande aliado seu, o vice-governador João Leão (PP), que disse estar "cagando e andando" para a investigação, Wagner concordou que as palavras "não foram adequadas", mas foram ditas num "momento de raiva".

O ministro da Defesa disse estar atuando como "bombeiro" na crise de relacionamento do Palácio do Planalto. Tenta convencer os presidentes do Senado Renan Calheiros e da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (ambos do PMDB) que a presidente Dilma Rousseff não teria como influenciar a Procuradoria Geral da República a incluir os dois na lista dos investigados. "Por que ela teria o interesse de botar os dois na lista se o PMDB é partido de sustentação do governo? Pra aumentar a confusão? Quem é governo quer paz".

Quanto as manifestações contra a presidente Dilma, Wagner ponderou que "não se pode julgar uma pessoa por um momento". Ele admitiu que "exageraram na dose do remédio (na área econômica, no primeiro governo de Dilma) e agora ela está consertando". Pediu paciência à população e classificou as medidas econômicas de "o aperto do remédio", lembrando que a presidente ainda tem quatro anos de mandato.

