Wagner diz que gestão dos adversários não tinha rumo

O governador Jaques Wagner (PT) disse que a Bahia estava sem rumo antes da gestão petista, iniciada com sua eleição em 2006. Foi uma resposta às críticas desferidas pelos integrantes da chapa oposicionista ao governo estadual na convenção que homologou a candidatura de Paulo Souto (DEM).



"Quem está perdido são eles, que não têm discurso e escolheram uma chapa que não é portadora de futuro e de esperança". Ele deu essas declarações na manhã de quarta-feira, 25, na cidade histórica de Cachoeira, no ato de transferência, pelo sétimo ano consecutivo, da sede do governo da Bahia.



Irônico, Wagner disse ser "estranho" Souto criticar a situação da Bahia, pois, na sua visão, o estado "nunca conheceu tanto emprego, tanta estrada, tanto acesso a água e saneamento".



Segundo ele, "em breve", a divulgação de uma nova pesquisa de intenção de votos mostrará uma situação "totalmente diferente" da que foi divulgada recentemente. O levantamento Ibope/Jornal Correio, do final de maio, mostrou Souto com 42%, seguido de Lídice da Mata (PSB), com 11%, e Rui Costa (PT), candidato de Wagner, com 9%.



Ele também desdenhou dos 18 partidos que formam a coligação das oposições. Disse que os adversários "começaram o jogo encolhendo: tinham dois candidatos, se juntaram, encolheram". Comparou a eleição de 2010, quando as oposições tinham oito minutos e 30 segundos de tempo na TV e "agora passaram para sete minutos". Ao passo que ao disputar a reeleição ele tinha cinco minutos e 19 segundos, e, este ano, Rui Costa terá sete minutos e 40 segundos. Alegando que o PT "conquistou" apoios, ao contrário dos adversários. "O PR não estava conosco e agora está, assim como o PTB. O PSC não estava conosco na corrida de 2010, ficou por lá. Na verdade, o único que estava conosco e saiu foi o PRB".



"Eleições viram farsa"



Autora do projeto de transferência do governo para Cachoeira, dentro das comemorações do 2 de Julho, a cachoeirana Lídice da Mata, candidata do PSB ao governo, não conseguiu chegar a tempo para a solenidade de hasteamento das bandeiras.



Segundo ela, isso ocorreu porque o governo adiantou em meia hora a agenda. Ela participou dos outros atos da festa na cidade.



Também presente em Cachoeira, a ministra aposentada Eliana Calmon, candidata do PSB ao Senado, afirmou que a realidade eleitoral é "perversa" diante da desproporção de exposição de candidatos ligados aos governos e os novatos como ela.



"É uma realidade que precisa mudar urgentemente porque senão vamos ter eleições que são verdadeiras farsas, não representam a vontade popular. Ela apenas tem a faixa de democracia, mas democracia não é", disse.



Lembrou que foi juíza do Tribunal Superior Eleitoral e percebeu "que a eleição para aqueles que são apresentados como candidatos do continuísmo e os presidentes de partido, as coisas ficam fáceis pois vão para a TV fazer propaganda".

