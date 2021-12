Wagner diz que Dilma é "fada madrinha de Salvador"

Motivo de piada pelo tamanho reduzido (seis quilômetros), custo alto (cerca de R$ 1 bilhão) e muitas denúncias de desvio de recursos, o metrô de Salvador era uma espécie de "cabeça de jegue enterrada", nas palavras do governador Jaques Wagner, que nunca se resolvia.

Por essa razão, Wagner classificou esta terça-feira, 15, como um dia histórico para a Bahia e chamou a presidente da República de "fada madrinha de Salvador" por ter tirado o projeto do papel.

Na sua fala, Dilma devolveu os elogios com afagos para Wagner e o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), contra quem fez campanha na eleição municipal de 2012. Disse que só foi possível destravar o metrô graças à colaboração dos dois e que, se ela era a "fada madrinha", Wagner e Neto seriam a "varinha de condão".

A presidente afirmou, ao discursar, que "as cidades exigem soluções de transporte urbano, sem as quais os problemas vão se somando até o caos urbano", disse. Dilma afirmou que o governo tem a consciência da necessidade "de fazer metrô nas cidades mais populosas". A concessão do metrô de Salvador é um modelo de parceria público-privada.

Do total previsto para ser investido de R$ 3,9 bilhões, o governo federal vai custear R$ 1,3 bilhão por meio do PAC da Mobilidade, o governo do estado entra com R$ 1 bilhão e o Grupo CCR, R$ 1,6 bilhão.

O contrato prevê que a empresa conclua a linha 1 do metrô, iniciada há 13 anos, construa a linha 2 e opere o sistema por 30 anos.



