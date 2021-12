Wagner diz estar tranquilo e Gabrielli, que delação é falsa

O ministro Jaques Wagner, chefe do gabinete pessoal da presidência da República, e o ex-presidente da Petrobras Sérgio Gabrielli disseram nesta terça-feira, 3, que não há fundamento para seus nomes estarem incluídos no principal inquérito da Operação Lava Jato.

Na delação premiada do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, o executivo diz que o apoio dado por Gabrielli com recursos desviados da estatal foi decisivo para Wagner virar o jogo e se eleger governador da Bahia, em 2006, pela primeira vez.

Uma semana antes do pleito, o petista aparecia em pesquisa do Ibope com 31% das intenções de voto, contra 48% de Paulo Souto (ex-PFL), que seria eleito no primeiro turno, de acordo com o levantamento. Questionado, Souto, que é titular da Secretaria da Fazenda de Salvador, preferiu não se manifestar.

Em nota, a assessoria de imprensa do ministro disse que "ele está tranquilo e não acredita na aceitação definitiva do seu nome no processo". Diz ainda que, "sem conhecer o conteúdo e as razões que levaram a inclusão do seu nome nas investigações, não poderá se posicionar sobre elas". Por fim, que "está seguro de que todas as suas ações sempre foram pautadas pelo interesse público.

Já o ex-presidente da Petrobras afirmou que as investigações vão mostrar que as declarações de Cerveró são "absolutamente falsas". Ele também achou "muito estranho" estar sendo investigado pelo STF, apesar de não ter foro privilegiado.

Gabrielli negou que a construção de um prédio em Salvador tenha servido para irrigar a campanha de Wagner. Afirmou que o prédio não é da Petrobras e que foi construído, em 2010, pela Petros, depois alugada à estatal.

