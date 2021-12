Wagner deseja sorte a Neto e anuncia viagem para China

Durante o programa Conversa com o Governador, que foi ao ar às 7h30 desta quarta-feira, 2, Jaques Wagner desejou boa sorte ao novo prefeito de Salvador, ACM Neto, que tomou posse nesta terça, 1º. Durante a transmissão, Wagner enfatizou o sistema de cooperação entre os governos federal, estadual e municipal, para que os soteropolitanos possam recuperar sua autoestima.

"É claro que tem uma parte do serviço que é responsabilidade da prefeitura: lixo, buraco na rua, iluminação, essas coisas são do dia-a-dia do prefeito. Agora, o governo do estado e o governo federal estarão sempre presentes na grande obra de infraestrutura, ajudando nossa querida Salvador a continuar cada vez mais linda", revelou o governador.

Entre as ações previstas para 2013, está a retomada das viagens para o interior do estado e a captação de investimentos internacionais, como a chegada da fábrica chinesa de automóveis JAC Motors. Wagner anunciou, ainda, que no dia 14 de janeiro embarca para a China, com o objetivo de negociar a vinda de outras duas empresas automotivas.

O governador visitará também a Petrochina, empresa de petróleo que tem interesse em investir na Bahia, em função da construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, que deve ser inaugurado no começo de 2014.

