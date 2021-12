Wagner defende permanência de Elmo na Codevasf

Embora a Presidente Dilma Rousseff tenha suspendido a definição de cargos do segundo escalão até a eleição das presidências da Câmara e do Senado, em fevereiro, o ministro da Defesa, Jaques Wagner, vai defender junto ao Planalto que o engenheiro civil, Elmo Vaz, seja mantido na presidência da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba (Codevasf).

A permanência do baiano Elmo Vaz na estatal foi uma das prioridades acertadas, a quarta-feira, 28, em Brasília, pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT), durante almoço no ministério com Wagner - um dos quatro ministros da articulação política do segundo mandato de Dilma.

Elmo Vaz está na Codevasf desde 2012 e foi uma indicação do então governador Jaques Wagner, que conseguiu emplacar o aliado depois que o Ministério da Integração Nacional saiu da influência do PSB, com a decisão de lançar a candidatura à presidência do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos.

Também cobiçada pelo PP, hoje à frente do Ministério da Integração, a Codevasf tem um orçamento previsto para 2015 de R$ 1,27 bilhão e é responsável por importantes obras de combate à seca, sobretudo no semiárido do Nordeste.

Na Bahia, atua em mais de 120 municípios na perfuração de poços e cisternas e, num cenário de crise nacional de abastecimento de água, ganha importância com suas ações estruturantes, como a revitalização e a perenização dos rios e a construção de barragens.

O encontro de Rui e Wagner também teve o objetivo de "afinar o discurso" e evitar dar munição aos adversários, sobretudo neste início de governo.

Foi citado na conversa exemplo de "ruído" desnecessário, a resposta de Rui a jornalista ao ser questionado sobre uma dívida de R$ 2,5 milhões relativo ao Carnaval de 2014, que o prefeito ACM Neto (DEM) estaria cobrando do governo.

"Isso aí não é comigo, eu assumi dia 1º. Se (o Estado) deve, não fui eu quem prometeu nada. A conta não é minha. Ele (ACM Neto) deve estar reclamando do ministro da Defesa provavelmente. Não é de mim", reagiu.

Ferrovia e aeroporto

O governador Rui Costa tambem aproveitou a ida a Brasília para encontros com os ministros dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, e da Secretaria Nacional da Aviação Civil (SAC), Eliseu Padilha.

A Rodrigues solicitou a liberação de R$ 150 milhões para a construção do ramal ferroviário que ligará o Polo de Camaçari ao Porto de Aratu. Requereu, ainda, a duplicação da BR-415 e recursos para a conclusão do contorno de Feira de Santana.

A Eliseu Padilha pediu autorização para construção de um novo aeroporto em Porto Seguro e gestões, na Infraero, para definir interligação da Linha 2 do metrô de Salvador ao aeroporto.

adblock ativo