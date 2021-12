Wagner afirma que adversários só ligam para a "barãozada"

O governador Jaques Wagner (PT) aproveitou o evento de entrega de 20 mil cisternas bancadas pela Petrobras no município de Serrinha, na quarta-feira, 28, para fazer palanque para a presidente Dilma Rousseff (PT) e defender a estatal que é alvo de CPI no Congresso Nacional. Ele criticou adversários políticos que só se preocupam com a "barãozada".



Ao lado do pré-candidato ao governo do estado, Rui Costa (PT), Wagner encerrou sua fala com uma empolgada saudação de "Viva Dilma!", depois de procurar preservar a imagem da Petrobras, que bancou o projeto de distribuição de água no sertão baiano com R$ 200 milhões.



O investimento, em parceria com a Articulação Semiárido Brasileiro (Asa), acontece em meio a uma tentativa de valorização da imagem da empresa pelo governo, maculada após a suposta compra superfaturada da refinaria de Pasadena (EUA), pivô da CPI, e de denúncias divulgadas a partir da Operação Lava-Jato, da Policia Federal.



A presidente da Petrobras, Graça Foster, cuja presença era esperada, não compareceu em razão de uma convocação feita por Dilma às pressas. Wagner, também convocado para a mesma reunião, teve de cancelar a agenda no período vespertino e partiu para Brasília.



"O povo sabe separar o joio do trigo. O povo sabe diferenciar o projeto político que tem o povo como centro e o que tem a 'barãozada' (sic) como centro, que só olha para o povo na época da eleição", provocou o governador.



Wagner falou como era o País "antes de Lula e Dilma" citando ações do governo federal, como a implantação de cisternas, universidades e centros tecnológicos.



"Companheirada"



O diretor corporativo e de serviços da Petrobras, José Eduardo Dutra, que representou no evento a presidente da empresa, Graça Foster, adotou um tom mais forte ao defender a estatal.



"Os mesmos inimigos da Petrobras do passado estão tentando fazer uma desqualificação da empresa, como se fosse antro de bandidos", disse, em meio à "companheirada", como ele saudou as cerca de mil pessoas amontoadas numa mega-estrutura montada no sertão baiano.

