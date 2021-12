Wagner admite pagar 5,8% em duas vezes

O governador Jaques Wagner admitiu nesta quinta-feira, 2, a possibilidade de conceder para os servidores públicos um reajuste de 5,84%, que seriam pagos em duas parcelas - uma em maio e a outra no segundo semestre deste ano.

A expectativa dos dois lados da mesa de negociação é que seja definido um acordo nesta sexta, 3, à tarde, quando o governador deve convocar os sindicatos para mais uma reunião.

Wagner participou por alguns instantes da negociação, que aconteceu em uma sala no primeiro andar do prédio da Governadoria, acenou com a nova proposta e voltou a pedir a compreensão dos trabalhadores em relação à situação do Estado.

"Nós temos uma responsabilidade histórica com os trabalhadores, não queremos retroceder, mas não podemos retirar o fôlego do governo", teria declarado, de acordo com um dos presentes.

A informação passada reservadamente por mais de um dos participantes da reunião foi confirmada pela diretora da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Marinalva Nunes.

"Para nós é uma grande vitória que o percentual de 5,84%, que recompõe a inflação, tenha sido aceito pelo governador. O ideal era que fosse pago totalmente agora em maio, mas vamos levar a proposta para a categoria", diz.

De acordo com a sindicalista, a forma como será repassado o percentual de reajuste é a única pendência na negociação salarial. "Nós chegamos à reunião de hoje (quinta-feira) com princípios muito bem definidos e todos eles foram respeitados na mesa de negociação", comemora.

Salário mínimo - Além da reposição da inflação, os trabalhadores cobraram do governo o pagamento do valor retroativo a 1º de janeiro e a garantia de que o salário de nenhum trabalhador vai ficar abaixo do salário mínimo.

"Ficou acertado que no mesmo dia em que o Estado enviar o novo projeto de lei, vai enviar junto uma lei complementar assegurando que ninguém mais vai receber salários abaixo do mínimo", destaca Marinalva.

O líder do governo na Assembleia Legislativa, Zé Neto (PT), confirmou o acordo quanto ao salário mínimo. "Nenhum servidor terá o salário-base abaixo do mínimo. Isso já ficou definido", diz o deputado.

Segundo Neto, o processo de negociação está bastante próximo do fim. "Estamos muito mais próximos do que longe. Tivemos a oportunidade de sentar, olhar as condições do Estado com serenidade", diz.

O deputado confirmou a presença do governador Jaques Wagner na reunião, porém não admitiu falar em percentuais de reajuste. "Estamos em um momento da negociação em que falar pode atrapalhar muito. Eles apresentaram uma contraproposta, o Estado negociou em cima desta contraproposta e a impressão que ficou é de que houve compreensão", acredita Neto.

Os servidores se reúnem nesta sexta, às 9h, na Associação dos Magistrados da Bahia (Amab).

Cobertor curto - Zé Neto voltou a lembrar o governo trabalha com um cenário de receitas apertadas este ano. "As contas de todos os estados brasileiros são afetadas pelo esforço do governo federal de reduzir os impactos da crise internacional no país", ressalta.

Em compensação, diz o deputado, "o Brasil passou o 1º de maio com melhor índice de emprego da história".

