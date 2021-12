"Vou brigar pela independência do Ministério Público", garante Aroldo Almeida

O promotor de justiça Aroldo Almeida é concorrente a indicação para integrar o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O candidato concedeu entrevista ao Isso é Bahia, no A TARDE FM, nesta quinta-feira, 24, e falou sobre suas propostas caso seja eleito. Aroldo disputa o cargo com a procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado. A primeira fase da eleição, a nível estadual, acontece nesta sexta-feira, 25, de maneira interna com votos de promotores e procuradores de justiça.

"Eu vou brigar pela independência do Ministério Público para que isso não vire um mero artifício de retórica, e que a gente possa continuar com promotores firmes e corajosos no combate ao desvio público, combate a coisa pública e enfrentar esse poderio político, econômico, sem medo de sofrer qualquer retaliação", declarou o promotor, que ainda garantiu "valorizar o Ministério Público".

"Pretendo valorizar o Ministério Público, valorizar os membros, que com um Ministério Público forte e atuante, quem ganha mais é sociedade", concluiu.

Após a primeira etapa da eleição, esta no âmbito estadual, as indicações seguem para o Senado. Segue por uma validação na lista, que é encaminhada ao presidente da República. O presidente, por fim, escolhe um dos três nomes para ocupar uma vaga no CNMP.

