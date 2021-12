Votos da RMS despertam gula de partidos

A Região Metropolitana de Salvador entrou definitivamente na agenda eleitoral de 2016 tanto do governo quanto da oposição. Enquanto o DEM vem promovendo uma série de encontros com lideranças de cidades do entorno da capital, o governo tem se reunido com presidentes de câmaras de vereadores da região metropolitana.

A movimentação dos dois grupos políticos está alicerçada em razões bastante objetivas. É na RMS que estão cinco dos 20 maiores colégios eleitorais da Bahia (Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho e Candeias), com seus mais de 2,3 milhões de eleitores.

A região, que responde por quase 50% PIB do estado, também será destinatária de investimentos vultosos dos governos estadual, federal e municipal, em mobilidade e infraestrutura urbana da ordem de R$ 9,5 bilhões.

O secretário de Relações Institucionais do governo do estado, Josias Gomes, diz que os encontros com chefes de legislativos visam aproximar o governo estadual das câmaras e discutir os investimentos do estado em infraestrutura, saúde, segurança pública e educação nestas localidades.

"Nossa ideia, com estes encontros, visa unificar o nosso campo, os partidos da nossa base", explica Gomes, que trabalha para manter o governo nas prefeituras de Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde e Simões Filho.

Já o DEM aposta na ascensão do prefeito de Salvador ACM Neto, que teria sua gestão bem avaliada pelo eleitor soteropolitano, para expandir a influência do partido na RMS. "Temos assistido a um movimento inverso e as pessoas começam a procurar o nosso partido para se filiar", informou o vice-líder do governo na Câmara de Salvador, vereador Léo Prates.

Assinalando que a prioridade do partido é reeleger Neto e José Ronaldo em Feira de Santana - prefeitos dos dois maiores colégios eleitorais da Bahia -, Prates disse, ainda, que a crise de imagem enfrentada pelo PT com os casos de corrupção também favorece o crescimento do DEM.

As reuniões do partido em Camaçari, governado pelo PT, e em Lauro de Feitas, sob o comando do PP, já apontam "duas promessas" do DEM para a eleição de prefeito: o vereador Elinaldo (DEM) e Chico Franco , que pode sair do PCdoB e se filiar ao DEM.

"Nossa meta é atrair lideranças para o partido e repactuar na Região Metropolitana de Salvador a aliança DEM/PMDB/PSDB/PV/PPS", resumiu o presidente estadual do DEM, deputado federal José Carlos Aleluia.

adblock ativo