Votação do 2º turno da LDO é adiada para a próxima segunda-feira

Sem quórum suficiente nesta terça-feira, 3, a votação do 2º turno da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que deve marcar o início do recesso legislativo de julho na Assembleia Legislativa (Al-BA), foi adiada para a próxima segunda-feira. Deputados querem aproveitar os últimos dias permitidos para entrega de equipamentos e inauguração de obras em suas bases eleitorais e capitalizar votos - algumas dessas ações, ao lado do governador Rui Costa (PT).

A legislação eleitoral diz que até três meses antes das eleições os candidatos estão proibidos de inaugurar obras e entregas equipamentos. Portanto, até sábado, 7, deverá haver um verdadeiro festival de inaugurações e entregas. O governador, por exemplo, deve ter agenda cheia.

Com o adiamento da votação, o anunciado "turnão" da Al-BA, horário reduzido da Casa, das 13h às 19h, só deve ter início após a provação da Lei. A estimativa do presidente Ângelo Coronel (PSD), pré-candidato ao Senado na chapa de Rui, é a de o "turnão" permita economizar cerca de R$1,4 milhão no mês de julho.

Inaugurações

O líder governista José Neto (PT) até tentou segurar a sessão na tarde desta terça, mas foi impedido por uma verificação de quórum pedida pelo deputado Targino Machado (DEM). Ele disse para a reportagem que o feriado do 2 de Julho e dois jogos do Brasil (segunda e na próxima sexta-feira), acabou dispersando a base. Além disso, admite ele, todos querem participar de inaugurações e entrega de equipamentos.

Nesta que será a última oportunidade dos deputados de tentarem mostrar aos prefeitos e população de seus redutos eleitorais que os seus pleitos foram atendidos, boa parte deles, por exemplo, se ausentou ontem da casa legislativa porque acompanhou o governador ao município de Vitória da Conquista, pela manhã, onde participou da reabertura do novo Centro Cultural Camilo de Jesus, entregou 20 leitos de UTI, viaturas e tratores.

Pela tarde, em Aracatu, Rui inaugurou uma praça, entregou uma reforma de colégio estadual e assinou ordens de serviço para a Embasa implantar sistemas de abastecimento de água. Junto dele, nos dois municípios, diversos deputados, estaduais e federais. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) entregou 1.162 certificados de Cadastro Ambiental Rural.

Já no último domingo, Rui inaugurou ciclovia no canteiro central da avenida Paralela, linha 2 do metrô, com direito a pedaladas com as filhas Marina e Malu. Na ocasião, outros políticos também aproveitaram os holofotes.

