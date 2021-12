Votação de reforma administrativa do governo é adiada

Por falta de quórum e um deslize do governo, a reforma administrativa, proposta pelo governador eleito Rui Costa, e o pedido de urgência do aumento do ICMS da gasolina não foram votados nesta terça-feira, 9, pela Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

O vice-líder da oposição, o deputado Carlos Gaban (DEM) pediu a contagem dos deputados e apenas 14 estavam presentes. Diante disso, o presidente da AL, Marcelo Nilo (PDT), seguiu o regimento e cancelou a sessão.

O cancelamento poderia ter sido evitado se algum deputado do governo presente tivesse pedido a verificação nominal e 15 minutos para a contagem acontecer. De acordo com o deputado Zé Neto (PT), ele tentou fazer o pedido mas seu microfone não funcionou e o presidente não teria ouvido.

Uma nova votação deve acontecer nesta quarta-feira, 10.

