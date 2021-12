Votação de reajuste de servidores é adiada para terça-feira

Um impasse com a proposta salarial para agentes de endemias do município impediu que o reajuste dos servidores fosse votado na tarde desta quarta-feira, 12, na Câmara Municipal. Os agentes de endemia queriam que o salário base fosse igualado ao piso nacional da categoria que, segundo lei federal, é de R$ 1.014.

O líder da oposição, Suíca (PT), pediu vistas do projeto e, em acordo com o líder do governo, Joceval Rodrigues (PPS), definiu para a próxima terça, 18, como nova data para votar o reajuste dos servidores. Outras categorias municipais, como a dos professores, queriam a aprovação dos reajustes na terça, 11.

"Tivemos um reajuste aprovado de 8,14%, sendo 6,5% retroativos a maio e mais 1,64% em dezembro. O receio é que não dê tempo de entrar o reajuste em folha (sem a votação ontem)", disse a professora Elza Melo, da APLB.

A gestão municipal concedeu 13,86% aos agentes de endemias, mas o sindicato da categoria exigiu a equiparação do piso ao salário base. Os governistas dizem que a lei aponta que a remuneração deve ser superior ao piso, o que já é cumprido. A oposição afirma que o governo buscou dividir as categorias de servidores.

