Votação da reforma administrativa de Rui será retomada hoje

Com um vacilo da bancada governista na Assembleia Legislativa, a oposição conseguiu derrubar nesta terça-feira, 9, após iniciativa do deputado Carlos Gaban (DEM), a sessão na qual seria votada a reforma administrativa do governador eleito Rui Costa.

Também estava na pauta um requerimento de urgência para o projeto que eleva, de 27% para 30%, a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente no preço da gasolina na Bahia. As votações ficaram para esta quarta, 10.

Contrários à reforma, representantes de funcionários da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Bahiatursa e Empresa Baiana de Alimentos (Ebal) foram à Casa pressionar os deputados. Pelo projeto, os dois primeiros órgãos serão extintos e o terceiro, privatizado.

"Queremos assegurar a manutenção dos empregos através da emenda do deputado Euclides Fernandes", disse Márcio Fatel, presidente da Federação dos Empregados no Comércio de Bens e Serviços da Bahia (Fecombase).

A emenda do deputado sugere que os empregados da Ebal sejam transferidos, provisoriamente, para a Secretaria da Administração. O governo alega inconstitucionalidade. "São regimes diferentes. Uns são celetistas; os outros, estatutários", disse o líder do governo, Zé Neto (PT).

Falta de quórum

A falta de reação dos deputados da base diante de um pedido de verificação de quórum feito por Gaban, vice-líder da oposição, fez a sessão cair. "Os deputados do governo não pediram a verificação nominal e os 15 minutos regimentais; então encerrei a sessão porque contei e só havia 14 deputados presentes", explicou o presidente da AL-BA, deputado Marcelo Nilo (PDT).

Deputados petistas reclamaram da atitude de Nilo, que teria agido, segundo eles, com outras motivações, como a eleição para a presidência da Casa. Candidato a reeleição, Nilo tem como principal adversário o petista Rosemberg Pinto.

Petistas comentaram ter achado "estranha" a obediência rigorosa de Nilo ao regimento da Casa. "Foi Marcelo Nilo que quis derrubar a sessão", acusou Carlos Brasileiro (PT), na sala do cafezinho. Procurado, o presidente rebateu: "Ele [Brasileiro] estava no celular e não prestou atenção". "Eu não levo a disputa para o plenário. Como presidente, eu ajo como um magistrado", disse Nilo.

O deputado Gaban explicou a mudança de discurso da oposição em relação à reforma. Anteriormente, o próprio Gaban afirmou que o grupo não criaria dificuldades para a aprovação do projeto.

"Analisamos com profundidade e o governo não está diminuindo nada. No governo Paulo Souto, o estado tinha 8.101 comissionados. Na proposta orçamentária de 2015, estão previstos 11.404. Estão extinguindo três secretarias de balela". afirmou.

Segundo Gaban, Rui já havia declarado em maio deste ano, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), a intenção de transferir os serviços da Ebal para ONGs, caso eleito. "E nós sabemos que a fiscalização em cima das ONGs é branda", declarou o deputado.

