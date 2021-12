Volkswagen espionou Lula durante a ditadura, diz Reuters

A montadora Volkswagen espionou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando ele era líder sindical na década de 80. De acordo com a agência Reuters, a empresa encaminhou as informações para o governo militar. Eram dados sobre greves, reivindicações salariais e encontros sindicais.

A companhia fez um dossiê sobre Lula, em que fala que ele criticou a "falta de vergonha" do governo durante um comício realizado em 19 de junho de 1983. O ex-presidente também teria incentivado os trabalhadores a para de pagar prestações de financiamento habitacional como forma de protesto.

A empresa também informou sobre a exibição de um filme sobre a Revolução Russa na sede do sindicato, o que foi considerado socialista. Além disso, foi registrado o conteúdo de cartazes que eram distribuídos na porta das fábricas.

A Volkwagen informou ao governo militar o nome dos funcionários envolvidos em atividades sindicais e os que foram flagrandos fumando maconha. Esses dados teria sido usados pela polícia para deter e ameaçar sindicalistas.

As informações constam em documentos obtidos pela Comissão Nacional da Verdade. De acordo com a Reuters, a montadora investiga indícios de que seus funcionários foram informantes durante a ditadura. A assessoria do Instituto Lula não se pronunciou sobre o assunto.

