Vodu é entregue na câmara e na prefeitura de Santo Antônio

Os vereadores da Câmara de Santo Antônio de Jesus (a 185 km de Salvador), no Recôncavo baiano, receberam, na quinta-feira, 31, Dia das Bruxas, encomenda incomum: uma boneca Barbie espetada com 14 agulhas, acompanhada de charuto, um vela vermelha e outra preta. O número de agulhas é o mesmo dos vereadores da Casa. Havia também um punhal enfiado no coração da boneca.



A entrega foi feita por um mototaxista, não identificado, por volta das 11h40. Três funcionários que estavam na porta da Câmara receberam o envelope onde estava o "despacho". Esta é a segunda vez que uma encomenda do tipo foi entregue na Câmara. No início do ano, logo após a posse dos vereadores eleitos, um despacho foi deixado bem na porta de acesso ao plenário da casa.

"Foi uma panela de barro com farofa, azeite e um monte de bala. Tudo foi destruído", contou um servidor do legislativo.

De acordo com ele, ao receber o envelope ficou desconfiado. Perguntou ao mototaxista para quem seria a encomenda, mas ele respondeu que apenas pediram para entregar aos vereadores, e depois saiu em alta velocidade: "Ele recebeu o pagamento pela corrida antes, R$ 3, mas não soube identificar a pessoa".

Após o susto, os três funcionários da Câmara acionaram a diretora administrativa, Aída Ribeiro, que é evangélica. "Ela achou por bem queimar logo o 'vodu' ali mesmo, no corredor de entrada lateral. Antes ela fez uma oração forte para quebrar o feitiço", contou o servidor.

Prefeitura

Coincidência ou não, um vodu parecido foi entregue na prefeitura de Santo Antônio de Jesus, ontem mesmo, direcionado à secretária de Administração, a advogada Luciene Nery Pinto.

O boneco tinha apenas uma agulha espetada no meio da boneca. Não se sabe se a secretária chegou a receber a encomenda.

Mas as coisas bizarras têm ocorrido mesmo é nas câmaras de vereadores do interior baiano.

Antes do caso do vodu, como está sendo chamado, no início da semana, a mesa diretora da Câmara de Itaberaba, sudoeste do Estado, abriu sindicância para apurar um fato tão estranho quanto a boneca espetada com 14 agulhas: alguém colocou fezes humanas dentro da geladeira da cantina da Câmara Municipal.

