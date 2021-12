Viúva se rende à emoção e chora copiosamente em missa

Após impressionar amigos e familiares com a postura serena com a qual vinha encarando a morte do marido, Renata Campos, viúva de Eduardo Campos, se rendeu no domingo, 17, à emoção.

Ela chorou copiosamente, ao lado dos filhos, durante a missa campal celebrada em frente ao Palácio do Campo das Princesas, no final da manhã de domingo, 17.

Renata se manteve tranquila durante a maior parte do velório dos restos mortais de Campos, mas se emocionou bastante quando um coral entoou músicas como Virgem Lacrimosa e Sanctus, já no término da celebração. A viúva de Campos e Marina Silva permaneceram juntas a maior parte do tempo no funeral do ex-governador.

Após chegar ao Recife, na tarde de anteontem, Marina seguiu para a casa da família, no bairro de Dois Irmãos. No velório, a ex-ministra se manteve com os familiares de Campos até quase 5 horas da madrugada de domingo, quando deixou o Palácio do Campo das Princesas.

Medalhas

Renata viveu um momento de alegria pouco antes do início da missa, quando o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), lhe entregou cinco das medalhas que Campos usava numa corrente.

A viúva havia pedido atenção especial para o adorno nas buscas em Santos, por considerar algo precioso para a família. Elas foram encontradas depois de uma procura minuciosa na área do acidente.

Renata amamentava o filho, sentada ao lado do caixão do marido, quando Alckmin chegou e lhe entregou as medalhas em um saquinho plástico. "É uma mensagem de Deus", disse. Do "cacho" de medalhas, cinco foram encontradas. Ela vai dar uma a cada um dos filhos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

