Vitório diz que União tem de repassar R$ 460 milhões do metrô

O secretário da Fazenda Manoel Vitório disse que o Orçamento Geral da União está devendo o repasse de R$ 460 milhões referente as obras do metrô. O receio do governo, diz ele, é o de que na possibilidade que tem sido ventilada em Brasília de novos cortes no orçamento, os recursos não sejam liberados.

A afirmação foi feita durante a apresentação, na manhã desta terça-feira, 21, do balanço fiscal das contas de 2016, na Assembleia Legislativa.

"Não está em atraso. Mas já tem R$ 460 milhões em medições que podem ser liberadas. Qual nosso receio? Está se falando em contingenciamento, uma série de coisas e talvez não se libere. Então, eu aproveitei a colocação e a presença da oposição. Muitos deputados do PMDB que tem relação federal para pedir apoio à Brasília para essa liberação", disse Vitório.

O secretário respondeu à uma provocação do líder da oposição, deputado Leur Lomanto (PMDB) que afirmou que o dinheiro do metrô vem da iniciativa privada (CCR) ou da União e que o estado investe de forma massiva em publicidade da obra para garantir a "paternidade" do modal.

Pai da criança - De fato, nas últimas semanas, o metrô virou alvo de disputa entre o governador Rui Costa (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM) quando o ministro das Cidades, Bruno Araújo, esteve em Salvador para visitar as obras. Rui tem investido pesado em publicidade sobre o metrô. Neto afirma que a Prefeitura tem parte no sucesso do projeto

O argumento principal da oposição é de que a maior parte do dinheiro vem da União e, portanto, não pode ser capitalizado somente pelo estado. Vitório, entretanto, questionou. Disse que dos R$ 7 bilhões total da obra, R$ 5 bilhões são dos cofres estaduais. Com a surpresa dos deputados, ficou de encaminhar informações comprobatórias aos oposicionistas da Comissão de Constituição e Justiça.

"Eu não consigo entender essa história porque todo o risco da operação é do estado da Bahia. Então, quem fez a estratégia e construiu o desenho financeiro foi o estado da Bahia. Agora, é interessante essa coisa de filho bonito, todo mundo tem que cooperar mesmo. Todo mundo quer ser pai", disse o secretário.

Quando esteve em Salvador na semana retrasada o ministro Bruno Araújo disse que as próximas agendas de inauguração de trechos do metrô acontecerão com a presença do presidente presidente Michel Temer (PMDB). "Acho bom que todo mundo venha bater palma para ver se outros projetos saiam também pois quem ganha é a população. O mais importante é que esteja funcionando. Os agentes políticos são transitórios, a obra fica", disse.

O secretário da Fazenda Manoel Vitório disse que o Orçamento Geral da União está devendo o repasse de R$ 460 milhões referente as obras do metrô. A afirmação foi feita durante a apresentação, na manhã desta terça-feira, 21, do balanço fiscal das contas de 2016, na Assembleia Legislativa.

O secretário respondeu a provocação do líder da oposição, deputado Leur Lomanto (PMDB) que afirmou que o dinheiro do metrô vem da iniciativa privada (CCR) ou da União.

Nas últimas semanas, o metrô virou alvo de disputa entre o governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto. Rui tem investido pesado em publicidade sobre o metrô. O argumento principal da oposição é de que a maior parte do dinheiro vem da União e, portanto, não pode ser capitalizado somente pelo estado.

Vitório completou devolvendo com outra provocação. Além de dizer que medições ainda não foram pagas, afirmou que dos R$ 7 bilhões total da obra, R$ 5 milhões são dos cofres estaduais. Mas ficou de encaminhar informações comprobatórias ao oposicionistas.

adblock ativo