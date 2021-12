Vitória de Trump não muda relação dos EUA e Brasil, diz Temer

O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira, 9, que a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos não muda a relação do Brasil com o país norte-americano.

"Tenho dito que a relação do Brasil com os Estados Unidos e os demais países é institucional, ou seja, de Estado para Estado. É claro que o novo presidente [norte-americano] que assume terá de levar em conta as aspirações de todo o povo americano. Tenho certeza que não muda nada na relação Brasil e EUA", declarou Temer, em entrevista à rádio Itatiaia.

A declaração do peemedebista choca com o que o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse em julho deste ano sobre a eleição norte-americana. O principal nome da equipe de Temer na diplomacia afirmou para a TV Bandeirantes que preferia não considerar a hipótese de Trump ser eleito.

"Eu disse até espontaneamente: não quero nem pensar. Agora, digo pensando: não quero nem pensar. Não é nem espontâneo isso". Em seguida, ele completou: "Eu não vou sofrer por antecipação. É preciso ser muito masoquista para ficar imaginando que o Trump vá ganhar. Agora, se ganhar, nós vamos ter que, pragmaticamente, o que fazer".

Na entrevista desta quarta, Temer não foi questionado sobre a declaração de Serra.

adblock ativo