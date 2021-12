Visita de Bolsonaro a Toffoli foi apenas para ver jogo de futebol, garante ministro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, afirmou que a visita do presidente Jair Bolsonaro a sua casa no sábado, 3, foi por "amizade". O encontro também reuniu o juiz Kassio Nunes, indicado para substituir Celso de Mello no tribunal, e Davi Alcolumbre (DEM-AP), que está a frente do Senado.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, Toffoli disse que convidou Bolsonaro para assistir ao jogo do Palmeiras contra o Ceará, já que ambos são palmeirenses.

Ainda de acordo com a publicação, o ex-presidente da corte garantiu que a sabatina dos senadores a que Kassio irá enfrentar não foi abordada na ocasião, que contou ainda, com a presença do ex-ministro da Segurança Pública Raul Jungmann.

A escolha de Kassio já foi alvo de polêmica. Quando optou pelo magistrado na vaga de Celso de Mello, Bolsonaro se reuniu com Gilma Mendes, Toffoli e Alcolumbre para dar o aviso da indicação. No entanto, o atual presidente do STF, Luiz Fux só tomou conhecimento da decisão por terceiros e teria ficado contrariado por avaliar que foi preterido.

