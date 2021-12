Visão sobre escândalos divide candidatos da OAB

Candidatos à presidência da seção baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), Carlos Ratis e Luiz Viana Queiroz (que disputa a a reeleição) apresentam uma visão distinta sobre a atuação nacional da entidade frente aos recentes escândalos de corrupção que envolvem nomes de pessoas ligadas ao governo federal. Para Rátis, "é inaceitável que a OAB não se posicione sobre os escândalos em nosso país". Já Luiz Viana, apontou que a Ordem é considerada como a instituição mais respeitada do país, segundo recente pesquisa, e destacou: "A Ordem está acompanhando os fatos com serenidade e preocupação". Hoje encerra-se a série com os quatro candidatos; na rodada anterior, foram ouvidos José Nélis e Fabiano Mota.

Carlos Ratis

Entre as grandes queixas para o exercício da função de advogado está o desrespeito às prerrogativas frente às outras estruturas da Justiça. O que falta para ser estabelecido um equilíbrio entre os agentes da justiça?

A maioria dos advogados e advogadas está insatisfeita com os rumos da advocacia baiana. O TJ-BA foi classificado pelo CNJ como o pior em produtividade do país. Será coincidência que isso tenha se dado nos últimos 3 anos, na atual gestão da OAB-BA? Ela deveria ter ido muito além do que cortar relações com o presidente do TJ-BA, levando a uma crise institucional sem precedentes. Nossa proposta é restabelecer o diálogo com o TJ-BA, TRT e demais órgãos judicantes e administrativos; retomar o papel de mediador dos conflitos laborais entre servidores, trabalhadores e empregados, e tomar providências e ações judiciais e extrajudiciais perante os conselhos nacionais de Justiça (CNJ) e do Ministério Público (CNMP), etc., para aumentar o número de magistrados, varas e dotações orçamentárias para o Poder Judiciário.

Neste pleito, vem à tona a questão da candidatura de mulheres. Todas as candidaturas falam a este respeito. Mas por que as propostas para mulheres sempre são para o próximo pleito? Não seria apenas retórica?

Não na nossa chapa. Nossas propostas para as advogadas baianas são fruto de muita discussão com o Mulheres em Movimento na Advocacia Baiana (Memab), que resultou na Carta Lilás. Essa carta define maior interlocução entre a OAB e a sociedade civil, e a luta pela criação de creches e espaços nos fóruns para amamentação e para permitir que as mães advogadas deixem seus filhos em segurança enquanto trabalham, entre outros pontos. Teremos mais mulheres concorrendo à Presidência da OAB na próxima eleição. Temos na nossa chapa Christianne Gurgel, candidata ao cargo de Secretária-Geral, e Sílvia Cerqueira, candidata ao Conselho Federal.

A OAB, ao menos nacionalmente, não vem sendo firme nas críticas aos escândalos de corrupção ocorridos nos governos petistas, como o mensalão e o petrolão. O silêncio da ordem pode macular sua imagem e fazer ruir sua credibilidade?

O silêncio da Ordem é inadmissível. É inaceitável que a OAB não se posicione sobre os escândalos em nosso País. O papel da Ordem não é se omitir em face aos interesses políticos partidários, mas agir em caráter suprapartidário.

O senhor acha justo que advogados inadimplentes com a ordem não possam votar? Leve-se em consideração as dificuldades que muitos têm para exercer a profissão.

A anuidade da OAB não tem natureza tributária, mas é obrigatória, pois é indispensável ao funcionamento da instituição. O exercício dos direitos, no caso o direito ao voto, também deve observar o cumprimento das obrigações exigidas pelo Regulamento Geral da OAB e pelo cumprimento das Resoluções do Conselho Federal., sendo possibilitado ao advogado o parcelamento de débitos. Será que a inadimplência não tem a ver com o fato de os advogados perceberem a falta de atuação da OAB na defesa dos seus interesses?

O senhor é apoiado pelo ex-presidente da Ordem Saul Quadros. Como conciliar a ligação com grupos que já foram dominantes com a necessidade de renovação?

Dr. Saul Quadros exerceu dois mandatos como presidente da OAB-BA inquestionáveis no que diz respeito à transparência, uma queixa frequente da nossa classe. E qualquer dúvida quanto à transparência numa instituição como a OAB é imperdoável. Saul assumiu a instituição endividada em quase 7 milhões de reais e terminou o mandato com saldo de mais de 10 milhões e teve todas as contas (2007 a 2012) aprovadas pelo Cons. Fed. Para renovar, é preciso coragem. Isso não falta a Saul e a toda a Chapa 77.

Luiz Viana Queiroz

Entre as grandes queixas para o exercício da função de advogado está o desrespeito às prerrogativas frente às outras estruturas da Justiça? O que falta para ser estabelecido um equilíbrio entre os agentes da justiça?

Lutar pelas prerrogativas dos advogados é missão destacada da OAB. Adotamos postura firme na defesa da advocacia perante a Justiça e a administração pública. Destaco o plantão da Comissão de Prerrogativas e a criação da Procuradoria de Defesa das Prerrogativas, instrumentos responsáveis por conquistas importantes junto ao Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça da Bahia e CNJ. Pretendemos ir mais além, propondo o fortalecimento da Procuradoria de Defesa das Prerrogativas, agregando novas atribuições e ampliando sua atuação. Para facilitar as denúncias de descumprimento e agilizar as medidas, vamos lançar uma ferramenta pela qual o advogado poderá cadastrar pelo smartphone o problema e acompanhar as providências. Nossas prerrogativas não são privilégios, são garantias para a cidadania, que precisa de advogados livres e independentes. As prerrogativas são estabelecidas no Estatuto da OAB. O equilíbrio se estabelece com o cumprimento da lei.

Neste pleito, vem à tona a questão da candidatura de mulheres. Todas as candidaturas falam a este respeito. Mas por que as propostas para mulheres sempre são para o próximo pleito? Não seria apenas retórica?

Nossa chapa não fica só no discurso. Em nossa gestão, as colegas mulheres exerceram diversos postos chaves em todos os órgãos, seja na diretoria, seja no Conselho Seccional ou na presidência de Comissões, participando ativamente das decisões. As mulheres hoje são protagonistas de todas as mudanças que estão acontecendo na Ordem. Agora, nesta eleição, a presença delas se amplia em consonância com o espírito de nossa campanha de querer uma participação maior não só das mulheres, como também dos jovens. Na nossa chapa, a vice e a tesoureira são mulheres. Também teremos representação feminina no Conselho Federal. As mulheres já são maioria no Conselho de Jovens e sua atuação é realidade na OAB Bahia.

A OAB, ao menos nacionalmente, não vem sendo firme nas críticas aos escândalos de corrupção ocorridos nos governos petistas, como o mensalão e o petrolão. O silêncio da ordem pode macular sua imagem e fazer ruir sua credibilidade?

Em recente pesquisa do DataFolha, a OAB foi reconhecida como a mais respeitada instituição do país, dentre as pessoas que a conhecem. A Ordem está acompanhando os fatos com serenidade e preocupação. O respeito da OAB resulta de sua história de 85 anos de luta, sempre na defesa das aspirações democráticas do povo brasileiro. Aqui na Bahia criamos a Comissão de Combate a Corrupção e continuamos na trincheira.

O senhor acha justo que advogados inadimplentes com a ordem não possam votar? Leve-se em consideração as dificuldades que muitos têm para exercer a profissão.

A questão não é de ser justo ou injusto. A manutenção da Ordem se faz com a arrecadação das anuidades. A inadimplência é prejudicial a todos os colegas. Apesar de compreender que muitos não pagam em razão de dificuldades, existe legislação que impede a participação de inadimplentes no pleito eleitoral. Por isso, realizaremos programa de regularização de débitos com descontos e parcelamento.

O senhor foi apoiado, no pleito anterior, pelo ex-presidente Dinailton Oliveira. Foi um bom apoio?

Cada eleição tem sua história. Na eleição deste ano tenho para minha honra o apoio de incontáveis colegas, entre os quais os ex-presidentes Newton Cleide e Thomas Bacellar, e do conselheiro federal Fredie Didier.

