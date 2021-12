Virtuais candidatos à prefeitura buscam visibilidade

Com a proximidade do Carnaval, que começa oficialmente na próxima quarta-feira, 3, virtuais candidatos à prefeitura de Salvador estão montando suas agendas para garantir a maior visibilidade possível nos dias da festa. As atividades programadas por eles vão desde participações em blocos e camarotes até a presença nos carnavais dos bairros e na Mudança do Garcia, que acontece tradicionalmente no penúltimo dia de Carnaval e leva irreverência e protesto para as ruas do Centro de Salvador.

O prefeito ACM Neto (DEM), provável candidato à reeleição, apesar de evitar falar nas eleições, deve ter uma agenda cheia, apesar de ainda não estar definida, segundo informou a assessoria dele. Além da abertura oficial, na quarta, o prefeito vai marcar presença no Camarote Oficial no Campo Grande e nos carnavais dos bairros. Ele também irá a camarotes no circuito Barra-Ondina.

O vereador Gilmar Santiago, um dos quatro pré-candidatos do PT, disse que vai manter a programação dos anos anteriores. "A única coisa especial é que é um ano eleitoral. O Carnaval concentra grande quantidade de pessoas e não deixa de ser uma vitrine, para ter contato com o povo, um espaço de visibilidade", afirmou.

Na agenda dele estão previstas participações na abertura oficial, no camarote do governador Rui Costa, no Campo Grande, na Mudança do Garcia, e nas saídas do Olodum (sexta-feira) e do Ilê (sábado). "Também fico circulando no camarote da Câmara e vou acompanhar o Carnaval de Valéria e do Nordeste de Amaralina", disse.

Outro pré-candidato do partido, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, também vai participar do Carnaval. Segundo o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, além da abertura oficial da festa e do camarote do governador, o ministro deve participar do bloco Filhos de Gandhy, no domingo.

O deputado federal Valmir Assunção, outro pré-candidato petista, também irá participar destes eventos em que Juca estará. Além disso, segundo a assessoria do deputado, ele também participará de blocos afro e das saídas do Olodum e Ilê.

O quarto representante da legenda é o senador Walter Pinheiro, que ainda não se colocou como pré-candidato, mas tem a candidatura desejada por membros do partido. A TARDE não conseguiu contato com o senador para saber se ele irá participar do Carnaval.

Os três representantes petistas com presença confirmada no Carnaval devem participar da abertura oficial ao lado do governador Rui Costa (PT).

A pré-candidata Alice Portugal (PC do B) não foi localizada para falar sobre sua agenda na festa.

Garcia

Já a pré-candidata Renata Mallet (PSTU) afirmou que sua programação deverá ser na Mudança do Garcia, com o bloco do partido "Fé na Luta Socialista".

Segundo ela, o bloco irá se posicionar contra o ajuste fiscal e contra a "privatização de Salvador, pelo direito à cidade. Nos posicionamos ainda no Dia Municipal Antiaborto (na segunda sexta-feira de maio), que passa a valer este ano pois estão criminalizando as mulheres", disse.

