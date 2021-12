"Vim quebrar o pau", diz idosa agredida no Congresso

A administradora Ruth Gomes de Sá, de 79 anos, foi uma das manifestantes que voltaram ao Congresso Nacional na manhã desta quarta-feira, 3, após o tumulto ocorrido durante a sessão de terça.

A confusão teve início quando o grupo com cerca de 200 pessoas pediu para acompanhar a votação do projeto PLN 36/2014, que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e foi expulso do local.

Ruth foi agredida por um agente do Senado, que lhe deu uma gravata. Após gritar e se desvencilhar do policial, ela levou uma rasteira de outro segurança. A agressão foi registrada em vídeo e fotos. Após o ocorrido, a sessão foi suspensa.

Nesta manhã, Ruth - que é ligada ao PSDB - explicou porque voltou ao local: "Vim quebrar o pau aí".

O deputado Zé Geraldo (PT-PA) chamou os manifestantes de "baderneiros" e defendeu a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, de fechar as galerias abertas ao público. "A decisão proporciona um clima para que a gente possa trabalhar", disse ele.

