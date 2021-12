Imagens de câmeras de segurança de um prédio em construção em Santos, no litorald e São Paulo, mostram o avião do candidato à Presidência, Eduardo Campos (PSB), caindo. Ele e outras seis pessoas morreram no acidente no último dia 13 de agosto.

Essas são as primeiras imagens divulgadas do momento exato da queda. Até então, outro vídeo registrou apenas o clarão, fumaça e fogo causados pela explosão após o choque da aeronave no solo.

Nas novas imagens, é possível ver o avião caindo de bico no chão e sem pegar fogo, como chegou a ser cogitado por testemunhas. Esses dados devem ajudar nas investigações do caso.

O vídeo demorou para ser descoberto porque o sistema de monitoramento estava regulado com o horário errado.

Vídeo mostra momento exato de queda de avião de Campos

