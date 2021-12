Vídeo: Bolsonaro visita o Farol da Barra

Com forte aparato de segurança, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Farol da Barra, em Salvador, no fim da manhã desta segunda-feira, 30. Após visitar o Forte de Santo Antônio da Barra, espaço gerido pela Marinha do Brasil, o presidente tirou fotos com o público na área externa da edificação e foi recepcionado com gritos de "mito, mito".

Bolsonaro está em Salvador desde a última sexta-feira, 27, quando chegou à Base Naval de Aratu para passar o período de recesso que vai até dia 5 de janeiro. O presidente não viajou com a esposa e primeira-dama Michelle Bolsonaro, que precisou passar por uma cirurgia.

No sábado, 28, o chefe do Executivo esteve na Praia de Inema ao lado da filha Laura Bolsonaro e caminhou pela areia, onde tirou fotos com banhistas.

