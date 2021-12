O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou sessão para decidir se concede o registro do partido da ex-senadora Marina Silva, a Rede Sustentabilidade. Os sete ministros do tribunal vão decidir se mesmo com parecer contrário do Ministério Público Eleitoral (MPE), o partido está autorizado a disputar as eleições do ano que vem. A sessão já começou. Veja ao vivo:

Marcos Venancio Lopes Machado Vídeo ao vivo: TSE decide futuro da Rede de Marina Silva

