Vice-prefeito tenta atrair Medrado para base de Neto

O vice-prefeito Bruno Reis (PMDB) admitiu nesta sexta-feira, 10, que vai conversar com o superintendente do Procon, Marcos Medrado (PR), para convencê-lo a deixar a base do governador Rui Costa (PT) e migrar para o grupo político do prefeito ACM Neto (DEM).

A especulação em torno da mudança começou com a possibilidade de Medrado assumir a vaga deixada por Tia Eron – nomeada por Neto secretária de Promoção Social – na Câmara dos Deputados. A primeira suplência é de Colbert Martins (PMDB), também aliado de Neto, que pode optar por permanecer como vice-prefeito de Feira de Santana.

“Eu pessoalmente ainda não tive nenhuma conversa (com Medrado), mas confesso que terei. A partir de agora, qualquer hora”, disse Bruno Reis, ao participar nesta sexta do IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, no Hotel Sheraton da Bahia (Campo Grande).

Em contato com A TARDE, Medrado foi taxativo: “Nenhuma possibilidade de eu mudar de lado. Não recebi convite nem aceitaria se recebesse”. Ele contou que a única conversa que teve com aliados de Neto foi com o chefe de gabinete da prefeitura, João Roma (PRB), que comunicou que Tia Eron assumiria a secretaria. “Existe, sim, a possibilidade de ir para a Câmara dos Deputados”, disse.

O que se diz nos bastidores é que a licença de Tia Eron da secretaria – e o consequente retorno dela a Brasília – faz parte de uma estratégia para barrar a ida de Marcos Medrado (aliado de Rui) para o Congresso e atrai-lo para a base de Neto.

Assunto colateral

O prefeito, que também participou do encontro, negou a estratégia. “Este ano não tive nenhum diálogo com o deputado Marcos Medrado, o que não quer dizer que pessoas em comum não conversem. Agora, não vou tratar de especulações sobre o que vai ou não vai fazer o deputado porque, de fato, este é um assunto colateral. Não é por conta do que fará ou deixará de fazer o deputado que eu vou decidir uma posição de secretário municipal”, afirmou.

Neto contou que Tia Eron deve permanecer mais um tempo em Brasília, tratando de assuntos importantes para Salvador. “Ela está tratando de alguns assuntos de interesse direto da prefeitura. Portanto, preciso que ela permaneça lá por mais um tempo. No momento adequado, quando terminar estas tarefas, ela voltará à prefeitura”, complementou.

adblock ativo