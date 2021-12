Vice-prefeito de Alcobaça morre dois dias antes da posse

O vice-prefeito eleito de Alcobaça, Márcio Oliveira dos Santos( PR), de 43 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 30, dois dias antes de tomar a posse na prefeitura da cidade, junto com o prefeito eleito Léo Brito (PSD). O município fica localizado a 511km de Salvador. As informações são do Teixeira News.

Marcinho do Hospital, como era conhecido, passou recentemente por um procedimento para tratar de um problema na coluna, quando os médicos descobriram uma complicação no coração.

Na manhã desta sexta, após ser internado em um hospital no Espírito Santo, ele passou mal e sofreu uma parada cardíaca fatal. Não há informações sobre o enterro.

