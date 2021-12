Vice-prefeita poderá pagar multa por propaganda eleitoral

A Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE/BA) informou nesta quinta-feira, 27, que entrou com uma representação contra a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento, por propaganda eleitoral antecipada.

Segundo a PRE, Célia teria se manifestado a favor da candidatura de Paulo Souto às eleições de 2014 durante a inauguração da obra de requalificação da orla no Bairro da Barra, no dia 21 de fevereiro.

De acordo com nota enviada à imprensa, a PRE informou que "Célia, na ocasião, aproveitando-se da grandiosidade do evento, terminou por fazer verdadeiro comício a favor da candidatura do ex-governador à reeleição no pleito deste ano".

De acordo com o órgão, o procurador Regional Eleitoral José Alfredo requer ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA) a condenação da vice-prefeita ao pagamento de multa no valor de R$ 10 mil.

A PRE explica que Paulo Souto não foi representado pelo ilícito em função de não haver prova de seu conhecimento prévio a respeito da propaganda que teria sido feita a seu favor.

A Procuradoria lembra que propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho, conforme a Lei n.º 9.504/97.

A reportagem tentou contato com a vice-prefeita de Salvador, mas, até a publicação dessa matéria, não havia obtido êxito.

