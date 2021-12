Vice-prefeita no Ceará, mãe de Wesley Safadão fica inelegível por oito anos

O prefeito de Aracoiaba (CE), Antôno Cláudio Pinheiro (PSDB), e a vice dele, Maria Valmira Silva de Oliveira (PR), tiveram seus mandatos cassados e foram considerados inelegíveis por oito anos por decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Maria Valmira, conhecida por Dona Bill, é mãe do cantor Wesley Safadão. A sentença foi dada pela juíza Cynthia Nóbrega Pereira Franklin Thomaz, da 67ª zona eleitoral, cabendo ainda recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pinheiro e Dona Bill tentam a reeleição pela coligação "Aracoiaba Governo do Povo", que é composta por PSDB, PMDB, PSB, PSC e PR. Os dois foram denunciados por abuso de poder econômico e político.

A juíza Cynthia Thomaz considerou como ilegal a entrega de ambulâncias, em junho deste ano, anunciadas como doação pessoal de Dona Bill, mas que, segundo consta nas denúncias, foram compradas com recursos da prefeitura. A magistrada também interpretou como propaganda irregular a divulgação, no site oficial do município, da entrega dessas ambulâncias.

Em nota divulgada nas redes sociais de Pinheiro, os integrantes da coligação colocam-se como "vítimas de vários tipos de golpes baixos, rasteiras e mentiras" feitos por adversários. "Por último, eles entraram na justiça para impugnar nossas candidaturas pelo simples fato de termos conseguido doações de ambulâncias para nossos distritos, para atender os mais necessitados e carentes de nossa terra", diz a publicação.

adblock ativo