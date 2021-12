Vice-prefeita de Morro do Chapéu apresenta propostas para o turismo na cidade

A vice-prefeita de Morro de Chapéu, Juliana Araújo (PL), sugeriu ações para aumentar o turismo no município, como a criação de um centro de capacitação com cursos profissionalizantes relacionados ao segmento.

Pré-candidata a prefeita da cidade, ela também defende a implantação de um Centro de Atendimento ao Turista e a criação de um guia com diversas informações, como atrações e pontos turísticos, além de sugestões de onde comer e se hospedar.

“A ideia é colocar à disposição dos turistas, nos pontos turísticos da cidade, tudo que produzimos em Morro do Chapéu. A agricultura familiar, o vinho, as cervejas artesanais, morangos, doces de marmelo, biscoitos, mostrar a nossa diversidade. E gerar mais empregos com essa iniciativa também”, afirma Juliana.

adblock ativo