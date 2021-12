Vice-líder do governo quer volta do financiamento privado

Em semana decisiva no Congresso Nacional, que tem até 7 de outubro para aprovar as propostas da reforma política, o polêmico fundo para financiar campanhas, que na semana passada foi aprovado no Senado com uso de recursos públicos, pode ser substituído por um projeto em que o vice-líder do governo, o deputado Beto Mansur (PRB-SP), sugere o retorno do financiamento privado de campanhas.

Já o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), acredita que, apesar do pouco tempo hábil para qualquer tipo de votação, é possível ser aprovado o fundo com dinheiro público, mas com veto presidencial em dispositivo que nega recursos do fundo em eleições proporcionais, e seja então acessível tanto para senadores, governadores e candidatos à presidente (campanha majoritária), como para deputados e vereadores.

O único ponto em comum entre Mansur e Eunício é o entendimento de que a matéria precisa ser votada com celeridade. “Precisamos agilizar”, afirma Mansur sobre colocar o texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do relator Vicente Cândido (PT-SP) em votação entre terça e quarta-feira no Congresso.

Mas diferente do presidente do Senado, que não acredita em tempo suficiente para novos debates e mudanças em relação ao fundo eleitoral, o vice-líder do PRB destaca que o momento político-econômico do Brasil não condiz com um financiamento de campanhas com dinheiro público. “O financiamento público é difícil de passar na Casa. É um projeto de lei, que gera muita dúvida jurídica”, ressalta. O deputado é contra o que ele diz ser “tirar dinheiro público e colocar nos cofres dos políticos para as próximas eleições”.

Apesar de severamente criticado pela oposição e proibido desde 2015, o financiamento privado de campanhas é a aposta de Mansur para que a reforma política avance. “Financiar campanha tem que financiar de alguma maneira. Defende que tenhamos um financiamento privado, dentro de um regramento”, revela o deputado, que também vai propor no projeto a ser apresentado entre esta terça e quarta um teto para este fundo. “Além disso, neste projeto, quem vai colaborar, não pode apoiar dois candidatos na mesma campanha. Discutiremos com Rodrigo Maia (DEM-RJ) e tem que ter entendimento com o Senado”, acrescenta.

Como explica Mansur, apesar de ser um fantasma à política nacional e tema de diversas polêmicas, inclusive que motivou investigações e perda de mandato de parlamentares, o financiamento privado de campanhas está desde 2015 no Senado aguardando votação em relação à mudança constitucional das regras. “Se (0 Senado) votar a autorização para financiamento privado e rapidamente aprovarmos uma legislação para ter regras muito bem definidas, para não ter contratos entre empresas e poder público, não vejo problema”.

Pela legislação, o prazo para se alterar qualquer lei até 7 de outubro remete a um ano de antecedência das eleições 2018. Caso a Câmara alterasse o texto, ele teria que ser analisado mais uma vez pelo Senado, impossibilitando a criação do fundo para o pleito de 2018.

Falta consenso

O líder do DEM, deputado Efraim Filho (PB), escancara a falta de consenso entre Câmara e Senado quanto à proposta para um fundo eleitoral nesta última semana decisiva da reforma política, que até o momento implica apenas na proibição de coligações a partir de 2020 e criação da cláusula de barreira para diminuir o número de partidos no Brasil.

“Ainda não se pode bater o martelo para dizer qual texto será levado à votação”, enfatiza Efraim. “São divergências que existem e é preciso fazer um acordo de procedimento, que está sendo trabalhado”. Para o deputado do DEM, a dificuldade é o próprio modelo, isto é, um fundo. “A votação de semanas passadas na Câmara mostrou isso”, destaca, ao negar que os deputados queiram aumentar o fundo.

A falta de acordo, reforça o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ), é ainda a maior preocupação do Congresso, mais relevante do que o curto prazo para votar a matéria. Para ele, existe uma “disputa de temas” entre Câmara e Senado. “Acho difícil que se conclua uma nova votação de reforma política a tempo de valer para as próximas eleições”.

Sobre o veto presidencial mencionado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, Molon mostra preocupação em depender deste movimento do presidente Michel Temer. “Considero muito difícil que haja confiança em torno de um compromisso num veto do presidente. Nesse momento há uma grande desconfiança entre os partidos e também entre Câmara e Senado. Se houver acordo, será em torno de um texto na Casa”.

Financiamento

A proposta aprovada semana passada na Câmara prevê como fontes do fundo o equivalente a 30% do dinheiro destinado às emendas de bancada e o fim da renúncia fiscal gerada atualmente com a propaganda partidária em anos não eleitorais.

O cálculo previsto para o fundo é de cerca de R$ 1,7 bilhão, segundo Eunício. Alguns senadores discordam que haja um teto para os valores. “Permite que os partidos que economizaram, que não distribuiu com os diretórios neste período, possam usar não só usar nas majoritárias, como o Senado aprovou, mas também nas proporcionais”.

Eunício também se manifestou contrário sobre enviar a infraconstitucional (projeto de lei que regulamenta as mudanças que a Constituição faria) à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), caso não haja entendimento da matéria até dia 7 de outubro. “Ninguém quer transferir para o TSE nenhuma decisão”, ele afirma ao também criticar a decisão do próprio Senado ao encaminhar a PEC da deputada Shéridan (PSDB-RR) sobre o fim das coligações somente para as eleições de 2020, aprovado pela Câmara. O presidente da casa é a favor do fim das coligações já pra 2018. “Mas não ficaria triste se o Supremo mudasse para 2018”, disse.

adblock ativo