Vice-governador João Leão recebe alta médica e já está em casa

O vice-governador da Bahia e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, João Leão (PP), teve alta médica na manhã deste domingo, 1, e já está em casa.

O secretário deve retomar as atividades de trabalho na segunda-feira, 2. O pepista foi internado no dia 27 de fevereiro para realizar uma bateria de exames e check up geral, no Hospital Cárdio Pulmonar, após uma infecção intestinal. Ele ficou esse período em repouso.

