Vice de Alice pode ser decidido após convenção

Caso o PT não tenha definido até a sexta-feira, 29, quem será o vice de Alice Portugal na disputa pela prefeitura de Salvador, o PCdoB poderá homologar a candidatura da comunista, no próximo domingo, 31, sem o nome do companheiro de chapa.

A informação foi confirmada, nesta segunda, 25, por Vicente Neto, um dos coordenadores da campanha de Alice, horas depois de participar de mais uma rodada de negociações com representantes da Executiva Municipal do PT.

"A vontade da coordenação da campanha do PCdoB, e também de Alice, é que tudo seja resolvido até sexta-feira. Mas caso isso não seja possível, e a legislação permitir, podemos ir à convenção sem ter o vice", adiantou Vicente Neto.

O advogado Ademir Ismerim, especialista em direito eleitoral, explicou que a lei possibilita que a convenção partidária pode delegar à Executiva Municipal do PT a competência de nomear o vice-prefeito da chapa. O partido teria, portanto, mais uma semana, até o dia 5 de agosto, para buscar o consenso e indicar um nome.

O PT tem analisado algumas opções, como o vereador Gilmar Santiago, o deputado federal Afonso Florence e o ex-deputada estadual Yulo Oiticica.

O vice-presidente do Diretório Municipal do partido em Salvador, Paulo Mota, informou que Gilmar Santiago - um ex-sindicalista negro que tem bom trânsito em vários segmentos sociais - vem ganhando força.

O vereador conta com o apoio de setores importantes do PT, tem a simpatia do PCdoB e é o nome defendido pela Convergência Negra - coletivo que reúne diversas entidades do Movimento Negro na Capital.

No seu terceiro mandato de vereador e com uma trajetória política nas questões raciais, Gilmar se enquadra no perfil do vice que vem sendo buscada por Alice Portugal. "Se (o nome do vice) for Gilmar, faremos uma bela festa no domingo", afirmou Vicente Neto.

