Vereadores vão gastar R$ 1,3 milhão a mais em 2015

A Câmara de Salvador aumentou em cerca de R$ 1,3 milhão a verba destinada este ano aos gabinetes de vereadores com cargos de liderança ou integrantes da Mesa Diretora da Casa.

O dinheiro é usado para pagar assessores parlamentares, que são de livre indicação e exoneração dos vereadores. Antes do reajuste, os vereadores da Mesa ou líderes gastavam, por baixo, R$ 5,2 milhões anuais com este tipo de despesa.



O reajuste desta verba é feito por um complicado sistema de pontos, no qual cada cargo dá direito ao vereador a um determinado número de pontos. Atualmente, cada ponto equivale a R$ 268.



Um decreto publicado "na surdina" no final de fevereiro, uma semana após o Carnaval, deu direito a mais 10 pontos aos integrantes da Mesa (11), vice-presidentes de comissões (10) e vice-líderes partidários (12). A norma também estabeleceu 5 pontos a mais aos presidentes de comissões (10) e líderes partidários (22), além dos líderes de oposição e governo.

Maioria beneficiada

A medida beneficia quase a totalidade da Câmara. Apenas quatro vereadores não serão contemplados pelo reajuste, por não ocuparem nenhum dos cargos acima listados: Kátia Alves (DEM), Waldir Pires (PT), Vado (DEM) e Atanázio Júlio (PTN).



Além disso, cada um dos 43 vereadores tem à sua disposição uma verba de gabinete de R$ 53 mil mensais, para contratação de assessores. Os vereadores não recebem mais verba indenizatória, suspensa após o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) considerar o pagamento inconstitucional e inclusive rejeitar contas da Câmara em função disso (ler abaixo).



Aprovação da Mesa



O presidente do Legislativo municipal, Paulo Câmara (PSDB), afirmou que o aumento no número de pontos já havia sido aprovado no ano anterior pela Mesa Diretora e que o Orçamento de 2015 da Casa, na ordem de R$ 159 milhões, já previa o reajuste.



"O valor já estava alocado desde o ano passado. Como teve eleição no começo do ano, eu submeti à nova Mesa Diretora, que referendou, por unanimidade", disse Câmara. Com base em decretos anteriores, A TARDE conseguiu apurar os pontos concedidos anteriormente aos cargos de liderança, mas não há no Portal Transparência da Casa informações sobre os pontos relativos a cada cargo da Mesa Diretora. Questionado, Câmara não soube precisar os valores. "A média é de 40 pontos por cargo na Mesa. Alguns ganham mais, outros menos", afirmou.



Este, no entanto, é o valor de pontos que recebe o 4º secretário, um dos cargos menos "importantes" na hierarquia da Mesa, conforme o decreto publicado no dia 27 de fevereiro. A reportagem apurou também que, com o reajuste, a 2ª Vice-Presidência, que tinha direito a 50 pontos, passou a receber 60.

Redução de assessores



O decreto legislativo também determina a redução do número máximo de assessores parlamentares por gabinete de vereador, de 20 para 17, a partir de 30 de julho deste ano. Segundo Câmara, a medida foi adotada para atender a uma recomendação do TCM.



O tribunal fez um estudo comparativo com outras cidades do porte de Salvador e orientou pela redução do quadro de assessores. Um comentário recorrente entre os vereadores é que muitas vezes falta espaço físico para acomodar todos os assessores. Essa é a alegação de muitos vereadores, inclusive, ao defender a existência de assessores que fazem trabalho externo ou "de rua", nos bairros.



Além da diminuição dos assessores, a norma acrescenta três cargos de assessor parlamentar especial G-30 (com remuneração de R$ 8.059,20) por gabinete. De acordo com o presidente da Casa, os postos já existiam "de boca". "Eram 20 assessores, mais 3 especiais, mas isso nunca foi regulamentado. Com as mudanças, teremos menos 129 cargos", declarou Câmara.

