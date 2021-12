Vereadores querem CEI para investigar obras do metrô

Com 22 assinaturas já garantidas, um requerimento do vereador Henrique Carballal (PT) pede a instalação de uma comissão especial de inquérito para investigar irregularidades na construção do metrô de Salvador.

"O requerimento é uma iniciativa minha e da vereadora Vânia Galvão (PT) e teve a assinatura de vereadores de governo e de oposição", destacou o petista.

Carballal salientou que o Legislativo municipal não pode abrir mão de seu papel fiscalizador, principalmente quando se mostram os detalhes da Operação Lava Jato, que investiga irregularidades na Petrobras.

"Houve denúncia de que a Metrosal, que administrou as obras, pagou R$ 100 milhões ao consórcio vencedor para assumir as obras. Só aí podemos ter um superfaturamento de R$ 100 milhões", apontou.

Três gestões

As investigações devem alcançar as gestões dos prefeitos Antônio Imbassahy, João Henrique e ACM Neto, além da passagem para a administração estadual.

"Assinamos o requerimento, pois a Casa não pode abrir mão de seu papel fiscalizador. A população precisa ter um esclarecimento, o momento do país pede isso", disse o vereador Cláudio Tinoco (DEM), presidente da Comissão de Fiscalização e Orçamento. Carballal disse esperar que o requerimento seja aprovado na sessão de hoje.

