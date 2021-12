Vereadores elegem presidente da Câmara nesta quarta

Os 43 vereadores entre eleitos e reeleitos de Salvador que tomaram posse de seus cargos, nesta terça, 01, à tarde, em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal, têm nesta quarta, 02, às 9 horas, a primeira obrigação do mandato: eleger a nova Mesa Diretora da Casa para o biênio 2013/2014.

O vereador Paulo Câmara (PSDB), em seu terceiro mandato, é o nome de consenso entre as bancadas. Mas, ainda assim, terá de disputar com o estreante Hilton Coelho (PSOL), que lançou, de última hora, a sua candidatura à presidência.

Câmara disse que vai procurar o vereador do PSOL para evitar o bate-chapa, mas está tão confiante na vitória que anunciou, pouco antes de tomar posse, a composição da Mesa que já havia acordado com os demais partidos.

A primeira vice-presidência será ocupada pelo vereador Carlos Muniz (PTN); a segunda vice pelo vereador Isnard Araújo (PR); a terceira vice por Fabíola Mansur (PSB).

A primeira secretaria ficará com o vereador Arnando Lessa (PT); a segundo secretaria com Orlando Palhinha (PP) e a terceira secretaria com a vereadora Kátia Rodrigues (PMN).

Responderá pela ouvidoria a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), e a corregedoria ficará com o vereador Geraldo Júnior (PTN).

Apesar da chance remota de vir a ser eleito, o vereador Hilton Coelho, disse que sua candidatura "está mantidíssima". "Minha candidatura é de afirmação programática, contribuir para o debate sobre a preservação do interesse público", explicou Coelho, criticando o que chamou de "esvaziamento" das candidaturas lançadas.

O psolista informou, ainda, que mantém a disposição de instalar o "gabinete de rua" na Praça Municipal, além de mover uma ação judicial, em protesto por ter ficado sem gabinete. Na última eleição, a Câmara de Salvador, que tinha 41 vereadores, ganhou mais duas cadeiras.

Para a futura ouvidora da Casa, a vereadora comunista Aladilce Souza, é legítimo o interesse do vereador em disputar a presidência. Mas ela assinala que a Mesa Diretora deve refletir, de maneira equilibrada, o conjunto das forças, tanto na direção política como administrativa.

"Conseguimos chegar a uma composição que abrange a grande maioria dos vereadores", pontuou Aladilce.

Renovação - Marcada para as 14h30, a cerimônia de posse dos vereadores começou com um atraso de quase uma hora, quando o vereador Alan Castro (PTN) começou a ler o juramento de posse.

Dos 43 vereadores eleitos no pleito de outubro, 23 estão estreando na Câmara para um mandato que se estenderá até dezembro de 2016. Entre eles estão dois juristas experientes que exerceram diversos cargos no Executivo e na área acadêmica.

São eles: o ex-vice-prefeito de Salvador, o tributarista Edivaldo Brito (PTB); e o ex-ministro e ex-governador da Bahia, Waldir Pires (PT). Entre os veteranos, destaque para Alfredo Mangueira (PMDB), no sexto mandato.

