Vereadores elegem novo presidente da Câmara Municipal

Os vereadores estão reunidos nesta segunda-feira, 2, no plenário da Câmara de Salvador, para escolher o novo presidente da Casa. A expectativa é que Leo Prates (DEM) seja eleito, já que tem ampla maioria de apoio dos colegas.

Prates elogiou a atuação de Paulo Câmara (PSDB) no comando da Câmara durante quatro anos. "Temos muito a avançar, mas não posso ser injusto. Paulo Câmara assumiu há quatro anos com cenário de PDDU judicializado, Câmara com renovação de 56%. É inegável que ele conseguiu aprofundar uma série de ações na Casa. Comparando a produção legislativa com a da Assembleia Legislativa, nós damos de pau. Plano de cargos e vencimentos para os servidores é uma herança bendita", afirmou.

O democrata disse que a prioridade de sua possível gestão é aprovar o plano de cargos para servidores públicos, aprofundar a transparência da Câmara, criar uma rádio na Casa e melhorar a qualidade dos processos legislativos.

Ele disputa o cargo com Hilton Coelho (PSOL) e a recém-eleita Marta Rodrigues (PT). Eles são os únicos que não apoiam a vitória de Prates. A candidatura de Marta, inclusive, não é defendida pelos outros dois representantes do PT na Câmara: Luiz Carlos Suíça e Moisés Rocha.

Mesmo sem apoio, Hilton Coelho diz que sua candidatura representa uma mudança na casa. "A Câmara é subserviente ao Executivo. O exemplo disso é a aprovação do PDDU, que aprovou um pedágio dentro da cidade, de maneira autoritária. Falta transparência na Câmara, falta diálogo com a população. É preciso que a Câmara fiscalize de maneira profunda o executivo", pontuou.

A petista também destacou o desafio de se candidatar no atual cenário, mas disse que quer contribuir com os debates na Câmara, garantindo o diálogo com movimentos sociais e toda a sociedade. "Não seremos oposição por oposição nem faremos ataques pessoais aos outros candidatos, estamos aqui para discutir a cidade, que leva o prêmio vexatório de capital do desemprego e quem mais sofre com isso são as mulheres negras", acrescentou.

