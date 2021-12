Vereadores devem votar reajuste de servidores na quarta

A Câmara de Salvador deve votar nesta quarta-feira, 12, o reajuste geral para servidores municipais, de 6,5%, retroativo a maio deste ano.

O aumento valerá para os servidores que não tiveram avanços no plano de cargos, segundo o secretário municipal de Gestão, Alexandre Pauperio. "A sinalização é de que isso será votado na quarta, para que o reajuste já entre na folha do mês de agosto", afirmou o secretário.

Segundo o vereador Paulo Câmara (PSDB), presidente do Legislativo municipal, a pauta de votação será definida nesta terça, 11, em reunião do colégio de líderes.

O coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), Everaldo Braga, disse aguardar a aprovação do reajuste o quanto antes. "Encerramos a greve no dia 19 de junho após um acordo firmado entre a Gestão e o sindicato. Já era para o projeto ter sido enviado há mais tempo", declarou Braga.

Além do reajuste geral, o projeto encaminhado pela prefeitura contém ainda aumentos específicos para categorias: 13,86% para agentes de saúde (retroativo a maio), um adicional de 1,64% para professores (a partir de dezembro) e outro adicional para os fazendários (3% em dezembro deste ano e 2,91% em maio de 2016).

Conforme estimativa de Pauperio, os reajustes causarão um impacto à folha de pagamento de R$ 100 milhões anuais.

Agentes pedem piso

Há algumas semanas, um grupo de agentes de saúde e combate a endemias, ligado ao Sindacs, tem protestado na Câmara para reivindicar o pagamento do piso nacional da categoria, de R$ 1.014, aprovado no ano passado pelo Congresso. De acordo com o titular da Gestão, no entanto, a prefeitura só teria condições de pagar esse vencimento básico se o governo federal "cumprisse o compromisso de repassar uma complementação financeira para ajudar os municípios".

"A prefeitura paga mais de R$ 1,6 mil a esses servidores, mas eles queriam que o vencimento básico fosse de R$ 1.014. Isso causaria um impacto de R$ 54 milhões anuais", afirmou Pauperio. Outros projetos que podem ser votados pela Câmara esta semana são o parcelamento do Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV) em até 12 vezes e uma reestruturação da Controladoria-Geral do Município.

A Controladoria será desvinculada da Fazenda municipal, uma recomendação já feita pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

