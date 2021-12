Vereadores de Salvador repercutem sentença contra petista

A condenação do ex-presidente Lula também repercutiu na Câmara Municipal de Salvador. A discussão sobre a desafetação e alienação de terrenos municipais foi revezada com discursos de ataque ou defesa do petista e do juiz Moro.

Ex-petista, o vereador Henrique Carballal (PV) disse estar com “profunda tristeza” pelo fato e citou Lula como “líder político com trajetória inspiradora”. “Jovens como eu entraram para a vida política inspirados nele”, afirmou o edil.

Ele criticou, entretanto, “as séries de equívocos cometidos pelos parlamentares do PT” e defendeu “a presunção de inocência” até a confirmação da condenação em segunda instância.

A petista Marta Rodrigues subiu à tribuna da Câmara para criticar o que chamou de “absurdo”. “Moro insiste em toda tentativa de forjar prova, o que não conseguiu. Tenho certeza de que, em segunda instância, com recurso, a gente derruba essa decisão”, avaliou.

“Não basta ter convicção, é preciso prova para condenar uma liderança como essa”, declarou a vereadora.

Durante toda a sessão, ela pediu ao presidente da Câmara, Léo Prates (DEM), a retirada da relatoria da sessão das falas de vereadores como Téo Sena (PTC) e Cezar Leite (PSDB), que usaram a tribuna do plenário para chamar o PT de “organização criminosa” e o ex-presidente Lula de “chefe de quadrilha”.

Quando Alexandre Aleluia (DEM) subiu à tribuna, Prates havia proibido o uso dos termos, para evitar protestos. Em discurso sobre o “dia histórico”, o parlamentar afirmou que “o Brasil está menos vermelho e mais verde e amarelo”.

“Tiramos o Brasil das garras do Foro de São Paulo e do comunismo petista”, disse.

