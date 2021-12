Vereadores aproveitam a folga junina para articular

Esta semana não haverá atividade em plenário na Câmara Municipal de Salvador. As sessões previstas para esta segunda, 26, terça, 27, e quarta-feira, 28, foram compensadas em três sessões extras realizadas às quintas-feiras – quando não há expediente em plenário – dos meses de maio e junho. O tempo livre caiu como uma luva para metade dos vereadores que já se prepara para disputar em 2018 as eleições para deputado estadual e federal.

Com a folga garantida, os vereadores dão seguimento à tradição da Casa de estender o descanso das festas juninas até as comemorações do Dia de São Pedro, na próxima quinta-feira, e, ao mesmo tempo, aproveitam para ter uma maior proximidade com suas bases eleitorais.

Mesmo com as indefinições em torno da Reforma Política, que deve modificar a legislação eleitoral em vigor – acabar com as coligações e estipular se a votação será em lista fechada ou não –, pelo menos 22 dos 43 vereadores pensam em concorrer no próximo pleito. Estão neste grupo quatro vereadores licenciados com cargos nos Executivos municipal e federal.

Pré-candidatos

A TARDE apurou que entre os pré-candidatos estão o presidente da Câmara Municipal, Léo Prates (DEM), que deve concorrer ao Legislativo estadual; Tiago Correia, PSDB (estadual); Lorena Brandão, PSC (estadual); Suíca, PT (estadual); Alexandre Aleluia, DEM (estadual); Joceval Rodrigues, PPS (estadual ou federal); Hilton Coelho, PSOL (estadual); Igor Kannário, PHS (federal); Ana Rita Tavares, PMB (estadual); Cátia Rodrigues, PHS (estadual); Maurício Trindade, DEM (estadual); Paulo Magalhães Júnior, PV (estadual); Silvio Humberto, PSB (federal); Carlos Muniz, Podemos (estadual); Orlando Palhinha, DEM (estadual); Cezar Leite, PSDB (estadual); Odiosvaldo Vigas, PDT (estadual ou federal); e Felipe Lucas, PMDB (estadual).

Também são prováveis candidatos a deputado estadual em 2018, os secretários de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco (DEM), e de Trabalho, Esporte e Lazer, Geraldo Jr. (SD); Paulo Câmara (PSDB), hoje na Secretaria Nacional de Assuntos Federativos, vinculada à Secretaria de Governo da Presidência da República; e Alberto Braga (PSC), presidente da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel).

Indagado se já estava em campanha para o pleito de 2018, o presidente da Câmara, Léo Prates, que acabara de chegar das festas juninas em Inhambupe, preferiu dispistar. “Neste momento não estou pensando nisso. Meu objetivo, agora, é ser um bom presidente da Câmara. 2018 só será discutido em 2018”, argumentou Partes.

Já o vereador Suíca não esconde a disposição em concorrer, mais uma vez, a uma vaga na Assembleia Legislativa. Em 2014, quando disputou pela primeira vez, ele obteve 32 mil votos, vinte e um mil só na Capital.

“Esse (resultado das urnas) é um legado político importante. Não dá para eu não ser candidato em 208”, afirmou o petista, que pretende aproveitar a pausa nos trabalhos legislativos esta semana para intensificar o contato com seus eleitores, nos bairros do Nordeste de Amaralina, Liberdade, Curuzu, Pernambués e Cabula.

adblock ativo