Vereadores apreciam contas de João com voto aberto na segunda

As contas de 2011 do ex-prefeito João Henrique (PSL) serão votadas na segunda-feira, 30. O acordo foi fechado na terça, 24, à noite, em reunião da bancada governista. A decisão cria uma série de especulações em relação à votação, já que agora o voto é aberto.

Na votação das contas de 2010, o ex-prefeito teve a aprovação de 25 dos 43 vereadores, numa votação secreta em que apenas seis deles declararam ter votado a favor de João: Léo Prates (DEM), Geraldo Júnior (PTN), Cláudio Tinoco (DEM), Euvaldo Jorge (PP), José Trindade (PSL) e Carlos Muniz (PTN). Os demais usufruíram do direito de votar secretamente.

Na votação de segunda, o ex-gestor já não contará com pelo menos um dos votos declarados. Relator das contas de 2011, Cláudio Tinoco votará pela rejeição. "Nas contas de 2010, votei contra o parecer do TCM por não entender irregular a vinculação da Controladoria do Município com a Secretaria da Fazenda", assinalou. "O meu parecer, que recomenda a rejeição, destaca outros pontos da gestão".

Para o líder da oposição, Gilmar Santiago (PT), a votação de segunda será, no mínimo, interessante. "Vai ser engraçado ver vereadores que na legislatura passada aprovaram todas as matérias do Executivo, inclusive as que estão hoje sub judice, rejeitarem as contas de João", disse, ressaltando que acredita numa derrota expressiva.

"A gestão de João Henrique tem uma avaliação muito ruim e duas contas rejeitadas. A tendência é que quem votou com ele mude agora o seu voto porque a votação é aberta", avalia. Dezenove vereadores aprovaram secretamente as contas de João Henrique.

Ausência

Além não ter mais o voto de Tinoco e haver dúvida em relação a 19 votos, João arriscou perder o de um dos seus aliados mais fiéis, Geraldo Jr. (PTN), que tem pretensão de se candidatar a deputado estadual, ao anunciar a sua filiação ao PSL e a candidatura da sua mulher, Tatiana Paraíso a uma cadeira na Assembleia Legislativa. Tatiana é dobradinha certa com João, que sai candidato a deputado federal. Não à toa, em almoço a convite de João na segunda-feira, só seis "henriquistas" compareceram.

