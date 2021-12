Vereadora protesta contra nomeação de Feliciano

A vereadora Fabíola Mansur (PSB) usou a Tribuna da Câmara Municipal de Salvador na tarde desta terça, dia 19, para protestar contra a nomeação do deputado federal e pastor Marcos Feliciano (PSC/SP) para presidir a Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional.

No pronunciamento, em repúdio a nomeação, a vereadora fez duras críticas a Feliciano e às atitudes homofóbicas e racistas atribuídas ao deputado e pastor evangélico e que vêm gerando uma onda de protestos em todo o país desde o resultado da eleição para a comissão. A vereadora fez questão ainda de distinguir que o seu repúdio não é pelo fato de Feliciano ser pastor, mas "por ser racista e um homófobo confesso, Feliciano tem recebido todo tipo de repúdio da sociedade civil organizada", enfatizou a vereadora.

No discurso, a vereadora ressaltou ainda que a cada dia um LGBT é assassinado no Brasil e que de acordo com o Grupo Gay da Bahia (GGB), em 2012, foram 338 mortes, sendo 29 crimes apenas na Bahia.

adblock ativo