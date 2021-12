Vereadora Ireuda Silva promove live sobre estereótipos racistas com Ashley Malia e Dandara Pinho

Na live “Forte por ser Mulher” desta quinta-feira, 18, a vereadora Ireuda Silva (Republicanos) convida a repórter do Portal A TARDE e colaboradora da Pretitudes, Ashley Malia, e a advogada e presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB-BA, Dandara Pinho, para discutir o tema “Identidade Bandida: a construção racista do estereótipo marginal e criminoso do povo negro”.

A conversa será transmitida ao vivo no Facebook da vereadora, a partir das 12h. Segundo Ireuda, o desejável é que essa temática seja uma reflexão diária, onde haja consciência de que a população negra deve ter os mesmos direitos dos demais. “O negro ainda carrega a aparência de marginalizado perante a sociedade”.

Dandara Pinho é uma das advogadas do caso Gabriel, que foi preso em Salvador acusado de ter roubado um carro mesmo sem saber dirigir, o que provocou protestos da família e repercussão nas redes sociais, que apontou irregularidades no mandado de prisão e o racismo presente nas instituições do estado.

Mais informações podem ser encontradas na página oficial da vereadora.

