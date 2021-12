Vereador se reúne com presidente do PV e Câmara paga viagem

Recém-filiado ao PV, o vereador Henrique Carballal viajou a São Paulo no final de agosto, com dinheiro público, para "reuniões de interesse para a cidade de Salvador com a Presidência do Partido Verde", segundo publicação no site da Câmara Municipal.

A viagem aconteceu entre os dias 23 e 26 de agosto, quando Carballal ainda não era integrante do PV e negociava sua filiação ao partido. A cerimônia que marcou a sua entrada na sigla ocorreu somente no dia 14 de setembro, em Salvador.

Para ir à capital paulista, Carballal usou R$ 833,70 em diárias pagas pela Câmara. Procurado, Carballal confirmou um encontro com o presidente nacional do PV, José Luiz Penna, "em uma mesa de bar", mas negou que tenha usado recursos públicos para ir à capital paulista tratar de interesses partídários.

Encontros

O vereador disse que, no período, foi a São Paulo para duas reuniões com representantes das empresas Quanta - para falar sobre a instalação de um Museu da Música Brasileira no Comércio - e Taser, que produz armas de choque. "Fui eleito e sou um representante do povo de Salvador. Uma das minhas atribuições é estabelecer relações com essas empresas, buscando atraí-las para a cidade", afirmou Carballal.

Sobre a publicação no site da Câmara, o vereador declarou que apresentou as justificativas para a viagem. "Se a Câmara botou uma só, não é problema meu. O que me deixa incomodado é a exploração política que isso pode ter", disse.

O vereador afirmou ainda não ser ordenador de despesa da Casa e disse que, se a Câmara autorizou a sua viagem com recursos públicos, é porque não viu qualquer ilegalidade.

Carballal foi expulso do PT em fevereiro deste ano, mas antes mesmo disso já mantinha conversas com o PV. No final de janeiro, o vereador recebeu o presidente do PV em sua casa. A ida de Carballal para o PV contou com a aprovação do prefeito ACM Neto (DEM), de quem Carballal se tornou vice-líder no Poder Legislativo de Salvador.

Diárias

Nenhum vereador de Salvador pode utilizar diárias para viajar por motivos partidários. Segundo o presidente do Legislativo municipal, Paulo Câmara (PSDB), as viagens custeadas pela Casa devem ter alguma relação com o mandato do vereador ou com a própria Câmara.

Questionado sobre a viagem de Carballal a São Paulo, Câmara disse que "o vereador solicitou oficialmente passagem para tratar de interesses da Casa, o que foi deferido". "Não compete a mim duvidar", afirmou o presidente da Casa.

