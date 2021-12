Vereador propõe incentivo fiscal à empresas que fomentem esporte e gratuidade a idosos

O vereador Claudio Tinoco (Democratas) protocolou na tarde desta segunda-feira, 21, um projeto de indicação que sugere incentivo fiscal a empresas que fomentem o esporte e apoiem atletas. O político também sugeriu um projeto de lei que garante a gratuidade a idosos no acesso a museus, exposições e outros equipamentos culturais, além da prioridade de acesso a hotéis, restaurantes, museus, exposições e feiras culturais.

Os dois projetos fazem parte de um pacote de oito projetos apresentados pelo vereador no penúltimo dia do calendário do Legislativo deste ano. Entre as demais proposições estão uma relacionada a redução de gravidez na adolescência, por meio da educação, e a instituição de um programa de prevenção e combate à depressão e suicídio dos policiais civis e militares do estado.

Na área da saúde, Tinoco sugeriu a criação de um programa de assistência às crianças com autismo e suas famílias, tanto no âmbito municipal como no estadual. Ele também propôs a implantação de um programa de prevenção e combate ao consumo de drogas na adolescência, que também estimule a prática esportiva nas escolas públicas.

Com o objetivo de diminuir engarrafamentos em Salvador, o vereador sugeriu a possibilidade do alvará de construção de empreendimentos ser emitido se o projeto contemplar baias de embarque e desembarque dos veículos.

Por fim, também na área de educação, o político propôs a inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) na grade curricular de ensino da rede pública municipal.

