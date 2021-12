Vereador Marcell Moraes alfineta vice-prefeita no Facebook

O vereador Marcell Moraes (PV) utilizou seu perfil no Facebook para alfinetar a vice-prefeita de Salvador, Célia sacramento.

Segundo o texto publicado por Marcell, Célia teve uma "postura deselegante, preconceituosa e sem educação", pois se recusou a posar para uma foto ao lado dele, durante a apresentação do projeto Carnaval Sustentável, em um evento realizado pela prefeitura.

"O subsecretário André Fraga pediu para tirr uma foto ao meu lado e de Célia. Mas ela me deu as costas, na frente de várias pessoas. Disse em alto e bom tom, na frente de todos, que seria uma 'queimação para ela'", explicou o vereador.

Após o desabafo, Marcell ainda acusou a vice-prefeita de discriminação. "Com essa postura, Célia comprova que esse discurso dela sobre igualdade de cor, raça e gênero é apenas uma farsa", concluiu.

Também em seu perfil no Facebook, Célia Sacramento publicou quatro fotos do evento, em que aparece ao lado do secretário da Cidade Sustentável, Ivanilson Gomes e do presidente da Braskem, Emanuel Lacerda.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a assessoria de da vice-prefeita, porém não obteve êxito.







