Vereador entra com ação contra venda única de cerveja no Carnaval

O vereador José Trindade (PSL) entrou com uma ação popular na Justiça, na noite desta terça-feira, 6, para pedir uma liminar que permita a venda de qualquer marca de cerveja nos circuitos do Carnaval de Salvador.

Clique aqui e confira o documento (em arquivo PDF)

De acordo com o documento, o processo foi movido levando em conta os princípios de defesa do direito do consumidor e da livre concorrência.

Atualmente, a marca Skol é a única fornecedora de bebidas nos locais da festa.

