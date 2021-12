Vereador Elinaldo consegue habeas corpus e é solto

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) concedeu habeas corpus ao vereador de Camaçari, Antônio Elinaldo Araújo da Silva (DEM), pré-candidato a prefeito do município, que fica na região metropolitana da capital.

O político foi preso nesta quinta-feira, 10, sob suspeita de integrar uma organização criminosa envolvida com a exploração do jogo do bicho na cidade. Ele foi liberado na manhã desta sexta, 11.

Os advogados de Elinaldo conseguiram o habeas corpus preventivo ainda na noite desta quinta, por meio da juíza Eduarda de Lima Vidal, da 2ª Vara da Justiça de Camaçari, alegando que o cliente tem endereço fixo e profissão definida.

Como não se cumpre processo de alvará de soltura durante a madrugada, o vereador passou a noite na cadeia pública do complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Antes de ser solto, Elinaldo acusou, por meio de uma carta, que sua prisão foi armação da oposição.

Investigação

A organização de nome "Pinta" atuaria há pelo menos 28 anos na Bahia, praticando sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, além da exploração de jogo de azar. Além da prisão preventiva, o MP solicitou o bloqueio dos valores nas contas correntes dos denunciados e o fechamento de boxes do jogo do bicho localizados no Centro de Camaçari.

Conforme as investigações, Elinaldo teria tido um enriquecimento ilícito de pelo menos R$ 5 milhões e a mulher do político, Ivana Paula Pereira de Souza da Silva, também pode estar envolvida na 'Pinta'. A apuração do grupo foi iniciada em 2014, com a Operação Caronte.

